Pequena Lô desabafa após ser barrada em voo - Reprodução/Instagram

Pequena Lô desabafa após ser barrada em vooReprodução/Instagram

Publicado 03/12/2021 14:36

Rio - Lorrane Silva, conhecida na internet como Pequena Lô, foi impedida de viajar nesta sexta-feira (3) para São Paulo no aeroporto do Rio de Janeiro e falou sobre o transtorno em suas redes sociais.



fotogaleria

Em seus stories do Instagram, a influenciadora contou que precisou deixar a aeronave da companhia aérea Azul devido à sua scooter. "Eu estava embarcando. Estava para ir para São Paulo. Dentro do avião já e simplesmente começaram a falar que eu não poderia embarcar por conta da minha scooter. Tentaram colocar 1300 defeitos na minha motinha falando que eu não poderia embarcar por conta da minha bateria a gel. Eu saí do avião. Eu desisti de embarcar nesse avião e, o pior para mim, me senti humilhada porque tinha mais de 100 pessoas no avião. 118 pessoas. Eu e a minha mãe. Minha mãe levantou e eu falei que não queria mais voar nesse avião porque atrasou o voo uma hora. Atrasou meus compromissos que eu tenho que fazer em São Paulo e de mais de 100 pessoas que estavam ali", explicou.

"Minha mãe levantou mesmo se sentindo ofendida passando por essa situação ridícula porque isso foi ridículo para mim e pediu desculpa para todas as pessoas que estavam ali. Eu fiquei muito chateada. Eu saí do avião e comecei a chorar porque eu fiquei muito triste e ainda estou. Para vocês verem que eu ainda tenho voz aqui no Brasil e minhas redes sociais. Eu falo para vocês. Tenho um engajamento bom, mas agora imagina as pessoas com deficiência que precisam viajar e tem uma scooter, uma cadeira de rodas, e não conseguem ter o alcance de várias pessoas para falar sobre isso", continuou.

"É muito triste ver que a gente ainda passa por essas situações de humilhação, que a gente não tem o direito de ir e vir. Nós, pessoas com deficiência. Aí eu fico me perguntando 'será que eu não tenho direito de ir e vir por conta das minhas limitações ou o despreparo das companhias aéreas?' porque para mim isso é falta de treinamento. Despreparo da equipe inteira. As pessoas foram super grossas comigo. Minha mãe tentando conversar com as aeromoças, os rapazes que estavam lá da equipe e eles ignorando a gente", completou.

Em seu Twitter, Lorrane também relatou a situação e contou que precisou subir as escadas do avião. "E pra completar, tive que subir ESCADAS porque o voo de hoje foi remoto. O tamanho da escadaria que tive que subir, e agora descer porque desisti de viajar nesse voo. Agora imagina as outras pessoas com deficiência que precisam viajar??? A gente não tem direito de ir e vir, pelo amor de Deus gente! REVOLTANTE. Isso vale pra TODAS linhas aéreas", reclamou.