Hariany Almeida e José Victor Pires, - Reprodução/Instagram

Publicado 03/12/2021 15:51 | Atualizado 03/12/2021 15:59

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida, de 24 anos, postou um clique bem apaixonado, nesta sexta-feira, com o seu novo namorado, José Victor Pires. De férias em Serrambi, em Pernambuco, Hari deu um beijão no amado dentro de uma piscina. No clique, ela usou um biquíni mínimo vermelho enquanto ele usou uma sunga branca

"Chegou de repente e permaneceu… é tão bom ter você comigo, amo você!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. "A cada dia mais feliz do seu lado, te amo bebê", respondeu o namorado. Fãs de Hari também comentaram. "Maravilhosos", disse um seguidor. "Lindos", elogiou outra pessoa. "Perfeitos", disse um terceiro.