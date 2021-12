Jojo Todynho e Boninho - Reprodução Internet

Jojo Todynho e BoninhoReprodução Internet

Publicado 03/12/2021 16:22

Rio - JoJo Todynho, 24 anos, foi surpreendida por Boninho nesta quinta-feira (02). Na ocasião, a funkeira estava gravando nos estúdios Globo e recebeu flores acompanhadas de um bilhete. Jojo fez questão de ir na sua rede social agradecer o mimo do diretor global.

fotogaleria

"Global é ela! Olha o que eu ganhei. Vou guardar para a vida essa carta. Eu ganhei flores do Boninho. Que emoção! Muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz de fazer parte da Globo. Que eu tenha um contrato vitalício com vocês porque a Jojo é global. Outras emissoras não souberam me aproveitar, a Globo veio e levou com tudo. Estou em outro patamar", disse JoJo.