Fiorella Mattheis visita Thaila Ayala em maternidade no Rio - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis visita Thaila Ayala em maternidade no RioReprodução/Instagram

Publicado 03/12/2021 16:37

Rio - Após dar à luz seu primeiro filho, Thaila Ayala recebeu a visita de Fiorella Mattheis, nesta sexta-feira (3), na maternidade em que realizou seu parto, no Rio de Janeiro. A loira usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de seu encontro com o pequeno Francisco, primeiro filho da atriz com Renato Góes.

fotogaleria

"A vida é maravilhosa de ser vivida!!! As minhas lágrimas descrevem a emoção de conhecer meu afilhado e de encontrar a minha melhor amiga, agora mãe", começou a artista na legenda da postagem. "Thai, você me deu o melhor presente do mundo… Ser dinda do Francisco! Meu coração explode de amor por vocês, Thaila e Renato", declarou. As atrizes são amigas desde 2008, quando contracenaram em "Malhação", da TV Globo.

Fiorella ainda encantou os seguidores com um vídeo em que a amiga aparece conversando com o filho recém-nascido: "Nossa senhora. Ele vai fazer o que quiser comigo. Não vou mais conseguir dizer um não", brinca Thaila, com Francisco em seu colo.

Confira a publicação: