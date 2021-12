Kevinho - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2021 12:21

Rio - Kevinho usou suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (3), para interagir com os fãs através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. O cantor de 23 anos abriu o espaço para os seguidores mandarem suas perguntas "polêmicas" e chegou a falar sobre sua sexualidade após um internauta questionar se o funkeiro já teria ficado com homens.

"Acho que cada um tem que ser feliz da forma que quiser, porém eu nunca fiquei e nunca tive vontade. Sou hétero", declarou o artista. Atualmente, Kevinho está em um relacionamento sério com a modelo Gabriela Versiani, com quem assumiu o romance em janeiro de 2020.