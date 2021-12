Lucas Penteado - Reprodução

04/12/2021

Rio - Lucas Penteado foi intimado a fazer um exame de DNA para comprovar a suposta paternidade de um menino. Ana Karoline Nascimento, ex-namorada do ator, entrou com um processo pedindo o exame e pagamento de pensão para a criança e enfim o ex-BBB apresentou um laudo à Justiça.

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Lucas Penteado entregou um exame de DNA realizado em 2016. Ana já teria entrado na Justiça há 5 anos para obter o reconhecimento da paternidade, mas exame deu negativo. Não satisfeita, ela teria aberto um novo processo após a passagem do ex-namorado pelo "BBB 21".

Na nova ação, a mãe da criança pede uma indenização de R$ 6,6 mil e uma pensão de 30% dos ganhos do ator. Com o resultado do exame negando que Lucas seja pai do menino, o processo deve ser encerrado em breve.

Ana Karoline e Lucas Penteado se conheceram em 2012, quando tinham 16 anos. Na época, eles namoraram por pouco mais de um ano e acabaram se reencontrando novamente em 2015. Os dois reataram o relacionamento e pouco tempo depois a menina descobriu uma gravidez. O filho dela nasceu em outubro daquele mesmo ano.

