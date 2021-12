Joelma leva tombo no palco ao retomar agenda de shows após a pandemia - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2021 13:16

Rio - Joelma deu um susto em seus fãs durante o show que aconteceu na noite desta sexta-feira (3), marcando seu retorno aos palcos após dois anos. Em sua primeira apresentação depois da pandemia do coronavírus, a cantora realizava uma de suas piruetas quando abriu as pernas demais e acabou caindo por cima do bailarino que a acompanhava.

O momento foi capturado por fãs que compartilharam o vídeo do momento nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a cantora não chegou a se ferir e caiu na gargalhada com seu dançarino, que ajudou a artista a concluir a apresentação com uma pose vitoriosa, mesmo após o tombo.

O show em questão aconteceu na cidade de Abaetetuba, no Pará, e Joelma já havia avisado aos fãs sobre sua condição: "Galerinha, depois de dois anos de volta aos palcos. Eu estou me sentindo muito esquisita", confessou a cantora no início do espetáculo.

Confira: