Circuito LER para VA-LER acontece em São Gonçalo, de 4 a 11 de dezembro, após edição em PetrópolisDivulgação/Evaldo Macedo

Publicado 04/12/2021 11:57

Rio - O município de São Gonçalo recebe, a partir deste sábado (4), o Circuito LER para VA-LER, organizado pela LER Cultural. Realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, este é um dos maiores eventos literários do país e são esperados mais de 100 mil visitantes entre estudantes, professores e mediadores de leitura no festival que vai até o dia 11 de dezembro.

O circuito acontece na histórica Fazenda Colubandê e contará com a participação de cerca de 900 autores e artistas, entre eles Luiz Antônio Simas, Iris Figueiredo, Vinicius Grossos, Pedro Rhuas e MC Marechal. Um dos objetivos do evento é aproximar alunos e educadores através da leitura, no momento em que as escolas retomam as aulas presenciais após um longo período de ensino à distância.

“O Circuito LER para VA-LER é grandioso, com ênfase na questão da cultura, da leitura, dos livros e contato com autores. É um evento de extrema importância para nossa rede de ensino nesse momento pós-pandemia, quando os alunos retornam as aulas presenciais. Essa parceria que se inicia é importante não só para os professores e alunos, mas também para a Educação do Estado do Rio de Janeiro”, destacou o secretário de Educação, Alexandre Valle.



Depois de passar por Petrópolis, na Região Serrana, o festival acontece em São Gonçalo e o diretor da LER Cultural destaca a importância de levar o evento para fora da capital. “É a literatura contribuindo para uma rede de ensino mais integrada, levando para o interior e baixada uma programação que normalmente é privilegiada nas capitais. Acreditamos que a LER, seus autores e conteúdo, expressões culturais e artísticas contribuirão para o retorno dos alunos às escolas. Vamos usar o poder da leitura e da escrita para transformar vidas, a comunidade e a sociedade”, garante Jerônimo Vargas.

SERVIÇO

Circuito LER para VA-LER / Edição São Gonçalo. Fazenda Colubandê - R. Expedicionário Ari Rauen, S/N - Colubandê, São Gonçalo – RJ. Quando: 4 a 11 de dezembro de 2021. Horários: 9h às 18h.

Ingressos: R$ 30 (inteira). Meia-entrada: R$ 15 por dia, válida para menores, estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos. Crianças com até 3 anos de idade têm entrada gratuita. 2 crianças da mesma família pagando meia entrada, têm uma cortesia para um adulto. Passaporte para participar todos os dias do evento com atrações exclusivas: R$ 70 + 1kg de alimento não perecível.

Mais informações: www.lersalaocarioca.com.br