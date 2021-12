A Fazenda 13: Mileide Mihaile e Solange Gomes brigam - reprodução de vídeo

Publicado 04/12/2021 10:22 | Atualizado 04/12/2021 11:09

Rio - Após protagonizarem uma longa discussão em "A Fazenda 13" , Mileide Mihaile e Solange Gomes tentaram resolver suas diferenças durante a festa que rolou na madrugada deste sábado (4) no reality rural. A influenciadora procurou a ex-Banheira do Gugu para oferecer uma trégua e sugeriu que as duas evitem citar o passado uma da outra em discussões futuras.

“Sol, posso te pedir uma coisa, então, já que você tá pedindo pra não falar da banheira? Então, a gente pode brigar, tretar, fazer tudo, mas não fala do pai [Wesley Safadão] do meu filho [Yudhy], pode ser?”, pediu Mileide, tendo uma resposta positiva de Solange. “Só isso que eu lhe peço, pode falar tudo sobre mim, mas não fala sobre o pai do meu filho, tá bom?”, continuou a empresária.

A escritora ainda tentou se defender, mas a maranhense logo interrompeu: “Eu nunca falei do seu passado, eu nunca falei da sua história, eu nunca falei nada de você lá de fora, não fala do pai do meu filho”, repetiu. “Eu só falei por um motivo, teve um motivo”, rebateu Solange. “Não tem um único motivo. Trato é trato, eu não vou falar nunca do seu passado”, prometeu Mileide.

“Eu vou respeitar até o fim a sua história, banheiro ou chuveiro, não importa, eu não vou falar”, garantiu a influenciadora. Em seguida, Gomes ainda tentou argumentar, relembrando uma frase utilizada por Mileide durante o barraco desta sexta-feira: “Eu só falei, porque você disse: ‘Eu não vou ficar aqui brigando por causa de R$20 mil”. "Eu não vou mesmo", cravou a influenciadora.

Entenda a briga



O clima entre Mileide Mihaile e Solange Gomes ficou tenso, nesta sexta-feira, após a influenciadora faturar R$ 20 mil em uma dinâmica do programa 'Hora do Faro'. A ex-musa da banheira do Gugu ficou chateada por perder o dinheiro para a empresária, alegando que a maranhense teria uma boa condição financeira por sua carreira na internet, além de receber pensão do filho que tem com o Wesley Safadão.

"Claro que você não vai se importar de perder R$20 mil, eu te entendo", declarou Solange. "Sai bastante coisa na mídia, Mileide, você é uma pessoa que trabalha bastante na internet, tem filho com um homem muito bem sucedido", continuou. "Mas você quer dizer que isso é sinônimo de ter muito dinheiro?", rebateu a ex-mulher de Safadão.

"De ter mais que muita gente", respondeu a carioca. "Eu não tenho esse muito dinheiro que você está colocando. Sol, que coisa feia, eu ralo para caral**. É o pai do meu filho. Eu sou o pilar de toda a minha família", afirmou Mileide. Solange não se intimidou e seguiu criticando a influenciadora: "Eu nem vou discutir isso com você, Mileide. [...] Ela tem também uma estabilidade, tem pensão do pai dela. Todo mundo rala muito, não vem se fazer de coitada, não. Sabe quanto é a pensão da minha filha que eu não recebo por mês? R$ 2000. Não vou nem comparar com a tua. Ah, para, não se faz de coitada aqui, não. Você está quieta o jogo todo."