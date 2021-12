A Fazenda 13: Mileide Mihaile e Solange Gomes brigam - reprodução de vídeo

A Fazenda 13: Mileide Mihaile e Solange Gomes brigam reprodução de vídeo

Publicado 03/12/2021 21:48

Rio - A chapa esquentou em 'A Fazenda 13', da Record TV, nesta sexta-feira. Solange Gomes ficou bolada após perder dinheiro em uma dinâmica do programa 'Hora do Faro'. Quem faturou o valor de R$20 mil, na atração, foi Mileide Mihaile. A ex-musa da banheira do Gugu, então, reclamou. Ela disse que a digital influencer tem condição financeira, devido seu trabalho na internet, além de ganhar uma pensão de Wesley Safadão, pai de seu filho Yudi.

fotogaleria

"Claro que você não vai se importar de perder R$20 mil, eu te entendo", disse Solange. "Eu não vou me importar se os outros ganharem. Você sempre quer botar os outros em outro patamar para você se sentir inferiorizada. Você fica falando sobre mim, você sabe da minha vida?", quis saber Mileide. "Claro, sai bastante coisa na mídia, Mileide, você é uma pessoa que trabalha bastante na internet, tem filho com um homem muito bem sucedido", respondeu a modelo.

"Mas você quer dizer que isso é sinônimo de ter muito dinheiro?", perguntou a ex-mulher de Safadão. "De ter mais que muita gente", rebateu a ex-musa da banheira do Gugu. "Eu não tenho esse muito dinheiro que você está colocando. Sol, que coisa feia, eu ralo para caral**. É o pai do meu filho. Eu sou o pilar de toda a minha família", pontuou Mileide. Solange não se intimidou: "Eu nem vou discutir isso com você, Mileide. [...] Ela tem também uma estabilidade, tem pensão do pai dela. Todo mundo rala muito, não vem se fazer de coitada, não. Sabe quanto é a pensão da minha filha que eu não recebo por mês? R$ 2000. Não vou nem comparar com a tua. Ah, para, não se faz de coitada aqui, não. Você está quieta o jogo todo".

Mileide deixou claro que não estava se fazendo de coitada. "Você está falando o que muitos falam. Coitada quem está e fazendo é você. Sol, eu nunca na minha vida coloquei ninguém em cheque aqui, não. [...] Eu não estou procurando briga com todo mundo como você fez, olha o que você está fazendo comigo. Você foi para quatro roças, nas quatro roças você citou meu nome negativamente. [...] ".

Sol voltou a falar sobre o ex-marido de Safadão. "Ué, mas é o que eu penso, Mileide, eu não sou falsa. Eu não vou puxar teu saco porque você tem um filho com o Wesley Safadão, amor! Porque muita gente também faz isso aqui. Ah faz, Mileide, você me desculpa, puxam o saco, sim, e eu não sou puxa saco". A digital influencer confessou estar surpresa com a briga. "Meu Deus, que absurdo. Solange, nós nos demos bem toda a temporada. Você não deixa ninguém falar, você só quer gritar, isso é um absurdo o que você falou".

Rico entra na briga

Rico Melquiades não conseguiu segurar a língua e se meteu na briga. Ele defendeu Mileide dos comentários de Solange. "Quem tem dinheiro é o pai do menino, não ela", disse o alagoano. "Mas ela tem também uma estabilidade", afirmou a ex-banheira do Gugu. "Quem vai te dar R$ 20 mil de mão beijada?", questionou o humorista. "Você não ia dar para a Mileide? Para a Mileide pode?", rebateu Solange, que ainda completou: "Você é baba-ovo da Mileide. Quero ver ela te ajudar um dia como eu te ajudei". Rico não entendeu a acusação da modelo. "Por que eu sou baba-ovo da Mileide?", perguntou. "Porque você tem seus interesses lá fora", afirmou Solange. "Interesse tem você no Bil", acusou o humorista.