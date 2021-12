Duda Martins e Paulo Roza formam o segundo casal da Lins - Mauricio Dias

Duda Martins e Paulo Roza formam o segundo casal da LinsMauricio Dias

Publicado 04/12/2021 09:54 | Atualizado 04/12/2021 10:00

Rio - A Lins Imperial tem mais um reforço para o Carnaval 2022. Renovando os quesitos, chega para defender o segundo pavilhão a porta-bandeira Duda Martins, que dançará ao lado do mestre-sala Paulo Roza. A dupla também desfila no Grupo Especial, na Unidos do Viradouro.



A nova porta-bandeira começou a dançar com apenas 5 anos na escola mirim Pimpolhos da Grande Rio. Além de fazer parte do projeto de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos do Viradouro, também conduziu o segundo pavilhão da Botafogo Samba Clube e do Bafo do Tigre, agremiação que desfila em Niterói.



"Estou extremamente feliz. É uma grande oportunidade defender o segundo pavilhão da verde e rosa imperial. Posso dizer que estou honrada e determinada. Vou abraçar com muito amor e emoção o meu novo pavilhão", comemora Duda.

A Lins, que desfila pela Série Ouro, vai exaltar a vida e a obra no humorista Mussum na Sapucaí.