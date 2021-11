A cantora Preta Gil comandou uma multidão de mais de 320 mil pessoas, em 2020, no Centro da Cidade - Felipe Panfili / Divulgação

Rio - A cantora Preta Gil, responsável pelo Bloco da Preta, anunciou durante o "Show dos Famosos", da TV Globo, que não fará o já tradicional desfile em 2022 por conta da pandemia da covid-19. A folia promovida pela cantora no Centro do Rio atrai milhares de pessoas. Em seu último desfile, em 2020, o Bloco da Preta arrastou cerca de 320 mil foliões pelas ruas da cidade.

Flora Gil, mulher de Gilberto Gil e madrasta de Preta, também anunciou recentemente que o "Expresso 2222" não desfilará em Salvador . "Conversei esses dias com Preta (Gil) que vem fazendo há anos o bloco no Rio - Bloco da Preta -, e ela me disse que não tem coragem de promover uma festança em meio a tantas tristezas, morte de amigos e notícias que não param de chegar sobre covid-19. E mesmo depois da vacina, em alguns países, o mar não está pra peixe", disse Flora na ocasião.