Ensaio da comissão da Portela na SapucaíDivulgação

Publicado 21/11/2021 22:42

Rio - A comissão de frente da Portela já começou os ensaios na Marquês de Sapucaí. Na última semana, o coreógrafo Manoel Francisco e sua equipe estiveram na Passarela do Samba para fazer o reconhecimento da área e marcar a coreografia que deve ser apresentada em cada cabine de jurado.

Feliz com o andamento dos preparativos para o desfile de 2022, Manoel encara os ensaios no Sambódromo como a concretização do trabalho que foi planejado ainda durante o início da Pandemia.

“Perceber que está se concretizando, de fato, e se materializando o trabalho do carnaval, é uma grande emoção. Porque teve um momento que não tínhamos garantia de absolutamente nada, trancados em casa nesse momento horroroso. Então, a excitação de estar trabalhando pra colocar carnaval em pé, é gigantesca! É um embrião, mas já viemos aqui fazer o reconhecimento de território, que é importantíssimo! E bola pra frente, vamos colocar isso de pé!”, enfatiza o coreógrafo.

No próximo carnaval, Portela levará para a Avenida o enredo "Igi Osè Baobá", desenvolvido por Renato Lage e Márcia Lage, que retrata a simbologia e a história dos baobás. A agremiação será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de carnaval.