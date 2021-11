Erika Januza no ensaio de rua da Viradouro - Wagner Rodrigues

Erika Januza no ensaio de rua da ViradouroWagner Rodrigues

Publicado 18/11/2021 09:13

Rio - A Viradouro promoverá uma grande festa neste sábado (20), Dia da Consciência Negra, para coroar a atriz Erika Januza, nova rainha de bateria da agremiação.

A programação do evento, que começa às 14h, inclui com feijoada e shows do cantor e compositor Jorge Aragão, dos segmentos da escola, além de apresentação da Banda do Cordão da Bola Preta.

Erika foi anunciada como soberana dos ritmistas da atual campeã do Carnaval carioca em junho passado. Mesmo sem ter sido coroada, já vem marcando presença assiduamente nos eventos da escola. No último domingo, abrilhantou o primeiro ensaio de rua da Viradouro, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

Para a atriz, que está no elenco da série "Verdades Secretas 2", na TV Globo, a data escolhida pela escola para a festa de coroação tem um significado especial. "É uma data simbólica e que existe para lembrar da força e importância da minha raça. Todos os dias são nossos, eu acredito. Nosso suor e sangue estão presentes na história do país. Eu sempre reverencio a todos que vieram na minha frente, abrindo caminhos, janelas, portas... Por causa deles, eu hoje posso realizar sonhos", disse.

Erika festeja a chegada à Viradouro e não esconde a ansiedade de usar a cobiçada coroa de rainha pela primeira vez.

"Tenho orgulho de cada conquista, porque tudo veio com muito trabalho. Estou muito feliz por estar na Viradouro. Eu fui muito bem recebida por todos. Todo dia eu tenho algo para agradecer aos presidentes Marcelo Calil (de honra) e Marcelinho Calil, ao consagrado mestre Ciça, e ao time fabuloso de ritmistas que ele comanda. Estou ansiosa pela festa que a escola está preparando pra mim. Minha família e meus amigos estarão lá, testemunhando esse momento tão especial pra mim", conta a beldade.

A quadra da escola fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. O ingresso de pista custa R$ 50 (premium) e R$ 30 (comum). A venda está sendo feita na quadra (horário comercial), e pelo Uau Tickets (https://www.uautickets.com/event/feijoada-da-coroacao-da-rainha-2011), das 10 às 17h. O preço da feijoada é R$ 20.

Para acesso ao evento, será obrigatório uso de máscara e apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Conforme orientação da Prefeitura de Niterói, a quadra poderá receber até 70% da capacidade de público.