Milton Cunha recebe famosos e bateria de Carnaval no lançamento de seu livro

Rio - Milton Cunha, de 59 anos, lançou seu novo livro, "Viva e Aproveite: O primeiro ano do resto de nossas vidas", no Hotel Nacional, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. O comentarista da Globo recebeu o carinho de famosos como Rosamaria Murtinho, Selminha Sorriso e Narcisa Tamborindeguy. O evento também contou com a presença da bateria da escola de samba Unidos do Viradouro.

A obra surgiu de forma inesperada, depois que Milton começou a compartilhar vídeos com suas reflexões nas redes sociais durante a pandemia. "Eu batia nessa tecla de vamos nos preparar para o primeiro ano do resto das nossas vidas. Quando voltarmos as ruas, vamos continuar a valorizar afeto, abraço... Então reuni tudo isso em um livro para reflexão. Cada pequeno texto traz perguntas que farão as pessoas pensarem o bem-viver. É um livro para você buscar a sua luz, sua força, o tesouro dentro de cada leitor”, diz Milton Cunha.

A obra é ilustrada com aquarelas de Marcelo de César, irmão de alma de Milton, com tiragem inicial de 20 mil exemplares, quatro cores, além de textos de Padre Fábio de Melo, Fátima Bernardes, Miguel Falabella, e muitos outros artistas.

