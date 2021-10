Sabrina Sato brilha no ensaio da Unidos de Vila Isabel

Rio - Depois de brilhar com uma fantasia pra lá de extravagante em uma festa de Halloween na quarta, Sabrina Sato caiu no samba na noite desta quinta-feira. A apresentadora, que é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, participou do primeiro ensaio na quadra da escola de samba, na Zona Norte do Rio. "Vamos sambar um pouquinho na minha Vila Isabel?", perguntou Sabrina nas redes sociais.

A apresentadora atraiu todos os olhares com um vestido bem curtinho e colado, com detalhes em azul e branco, as cores da escola. Sabrina foi recebida com as honras da casa. O ensaio aconteceu dentro da quadra e não nas ruas, como é de costume, por conta da chuva.

Relatar erro