Matéria Salva! Agora você pode ler esta notícia off-line Matéria removida da seção links salvos

newsletter Digite seu endereço de e-mail para acompanhar as notícias diárias do Jornal O Dia.

Publicidade

ca","actionableFeedbackPolicy":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco","diversityStaffingReport":"https:\/\/odia.ig.com.br\/politica-de-diversidade","publishingPrinciples":"https:\/\/odia.ig.com.br\/padroes-de-conduta","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"Newsroom Contact","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"},{"@type":"ContactPoint","contactType":"Public Engagement","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/fale-conosco"}]},"author":[{"@type":"Organization","name":"O Dia","workLocation":{"@type":"Place","name":"Rio de Janeiro"},"description":"No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.","sameAs":["https:\/\/odia.ig.com.br\/autores\/?autor=o-dia"],"image":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/07\/08\/100x100\/1_whatsapp_image_2021_07_08_at_09_44_43-22366054.jpeg","email":"mailto: [email protected] "}],"headline":"Estácio prepara ensaio especial na torcida pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil","alternativeHeadline":"Telão, pagode e exibição de taças estão na programação, que começará com ensaio da comunidade","description":"Telão, pagode e exibição de taças estão na programação, que começará com ensaio da comunidade","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/diversao\/carnaval\/2021\/10\/6263432-estacio-prepara-ensaio-especial-na-torcida-pelo-flamengo-na-semifinal-da-copa-do-brasil.html ","articleBody":"Rio - Com enredo que homenageará o Flamengo, a Estácio de Sá fará um ensaio especial para incentivar ainda mais o time a lutar pela vaga que garante participação na final da Copa do Brasil. O rubro-negro, que disputará o segundo jogo da semifinal nesta quarta-feira (27) entra em campo contra o Athlético Paranaense, às 21h, no entanto, o aquecimento da torcida estaciana começa às 16h com pagode e DJ Mandrake nos intervalos.A comunidade e todos os segmentos estão convocados para, às 19h, realizarem o tradicional ensaio de canto. Para engrandecer ainda mais o evento, a taça da Copa do Brasil de 2013 estará em exposição para que a atmosfera que une a paixões o futebol carioca seja completa. A entrada é gratuita.Em 2022, a Estácio reeditará o tema \\\"Cobra Coral, Papagaio, Vintém... #VESTIRUBRONEGRO, não tem pra ningém\\\", enredo apresentado em 1995 e que agora terá nova roupagem assinada pelos carnavalescos Mauro Leite e Wagner Gonçalves.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/diversao\/carnaval\/2021\/10\/6263432-estacio-prepara-ensaio-especial-na-torcida-pelo-flamengo-na-semifinal-da-copa-do-brasil.html","keywords":"Estácio, Flamengo, Carnaval","articleSection":"Carnaval","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/10\/27\/1200x750\/1_serginho_do_porto-23412811.jpeg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2021-10-27T08:51:32-03:00","dateModified":"2021-10-27T08:51:32-03:00"}