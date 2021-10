Coreógrafo Manoel Francisco fez audição para escolher integrantes da comissão de frente - Divulgação

Coreógrafo Manoel Francisco fez audição para escolher integrantes da comissão de frenteDivulgação

Publicado 23/10/2021 09:33

Rio - Com foco no Carnaval 2022, o coreógrafo da Portela, Manoel Francisco, iniciou, na última semana, os trabalhos da comissão de frente. Foram mais de 80 inscritos na audição realizada no início do mês, sendo 20 aprovados.

Com quase 40 anos de carreira, Manoel, que atualmente é professor e ensaiador do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio, vive a expectativa para a estreia na Sapucaí.

"Apesar de vir da dança clássica, tenho muita vivência de experimentar no meu próprio corpo outros tipos de coreografia. Mas é um desafio, sim. Tenho estudado muito e fui me cercar de pessoas competentes na dança urbana, na dança africana, que vão me auxiliar naquilo que quero traduzir pra coreografia da comissão de frente. É muito rico, desafiador. vai ser um espetáculo lindo, eu prometo!”, adianta o coreógrafo, que já atuou como professor convidado no Grupo Corpo, na Companhia de Dança Deborah Colker, na Escola Bolshoi Brasil e outras companhias importantes.

O vice-presidente Fábio Pavão, que acompanhou de perto a audição, falou sobre a preparação. "Comissão de frente é um quesito que a gente sabe que precisa melhorar. A gente precisa aperfeiçoar o que mostrou nos anos anteriores. A gente buscou o Manoel Francisco que é uma pessoa com larga experiência na dança. Todas as etapas que fizemos até aqui tem sido de muito profissionalismo. Ele e a equipe têm demonstrado muita competência. E a gente espera que siga dessa forma até o carnaval para que possamos realizar nosso objetivo, que é alcançar a nota máxima que a Portela não consegue há muito tempo", frisou o dirigente.

No próximo carnaval, a Portela levará para a Avenida o enredo "Igi Osè Baobá", desenvolvido por Renato Lage e Márcia Lage, que retrata a simbologia e a história dos baobás, a Árvore da Vida.