Publicado 21/10/2021 21:32

Rio - Musa da Paraíso do Tuiuti há sete anos, Mylla Ribeiro pode não marcar presença na Marquês de Sapucaí no Carnaval do ano que vem. A beldade, que também é rainha de bateria da União Cruz Maltina, confessa que não terá tempo para se dedicar aos cargos.

“Eu não nego que amo o Carnaval, mas estou totalmente envolvida com outros projetos e sem tempo hábil para participar de ensaios. Além de tudo isto, eu tenho dois filhos pré-adolescentes, marido e casa para cuidar. É uma grande incógnita a minha participação no desfile.”, revelou a musa.



Mylla chegou a receber convite de outras escolas, mas negou: “ Eu fico feliz com os convites que recebo para desfilar, acredito que só chamam quem realmente pode somar com a Agremiação”, contou.