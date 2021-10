De macacão vermelho, Viviane Araújo mostra samba no pé na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo atraiu todos os olhares no ensaio da Acadêmicos do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. A rainha de bateria da agremiação escolheu um macacão vermelho e brilhoso para mostrar seu talento na quadra da escola. Como sempre, Viviane estava acompanhada pelo marido Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

