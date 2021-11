Gracyanne Barbosa - Reprodução

Gracyanne BarbosaReprodução

Publicado 03/11/2021 20:40

Rio - O anúncio da nova Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza, deixou Gracyanne Barbosa em choque. É que a musa fitness, que era dona do cargo por três anos, soube de sua 'demissão' através das redes sociais. Em exclusividade ao DIA, a esposa de Belo fez um desabafo sobre a situação.

fotogaleria

"Geralmente, as escolas de samba não tem o costume dessa comunicação na saída. O que é uma pena. Principalmente, porque tenho um relacionamento incrível com todos. Foi uma decisão da presidência, soube que (o cargo) foi vendido e entendo que a escola precisa. Mas poderíamos ter conversado e eu poderia até coroar a nova rainha", avaliou Gracy.

No entanto, a musa fitness não guarda rancor da agremiação. "Não estou chateada com a escola, estou grata. Fizemos lá na Ilha uma união única de amor, lealdade e fidelidade. Sinto gratidão por ter sido tão bem recebida por todos! É uma família que seguirá no meu coração", destaca.

E parece que o sentimento é recíproco. Ao saberem da saída de Gracy, vários integrantes da agremiação e frequentadores do local enviaram mensagens de carinho para ela. "Colhemos o que plantamos. A minha relação com o Carnaval, vem do coração. É uma relação verdadeira com a Ilha e totalmente pautada no amor. Eles abriram a casa para que eu pudesse estar ali com eles. Estivemos juntos em muitos momentos e passamos grandes emoções juntos nesses anos. Graças a essa relação, que transcende um pouco a parte vaidosa do posto, nosso amor seguirá on!", frisa.

Questionada de toparia desfilar em outra escola de samba, caso surgisse o convite, ela confessa. "Ah, não estou pensando nisso. É um choque que preciso digerir ainda".

Entenda o caso

A União da Ilha anunciou Juliana Souza como substituta de Gracyanne Barbosa, nesta quarta-feira, através das redes sociais. "A comunidade sempre sugeriu nas redes sociais da escola uma nova rainha de bateria que fosse cria da Ilha, né? A Bruna Bruna havia sido a última. Então! Esse dia chegou! É com grande satisfação que a União da Ilha do Governador anuncia Juliana Souza como a nova rainha da escola! Há 25 anos, Juliana passou a frequentar a quadra da agremiação, sempre levada pelo seu pai (um dos grandes compositores da escola e diretor de carnaval por vários carnavais). Além disso, ela desfilou por muitos anos como destaque em alegorias até chegar ao posto de uma das musas da escola. A vez de ser rainha chegou para ela para o carnaval de 2022", escreveu a agremiação na publicação.