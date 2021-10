Sabrina Sato e Viviane Araujo mostram samba no pé na quadra do Salgueiro - Anderson Borde / AgNews

Sabrina Sato e Viviane Araujo mostram samba no pé na quadra do SalgueiroAnderson Borde / AgNews

Publicado 31/10/2021 14:18 | Atualizado 31/10/2021 14:19

Rio - Sabrina Sato e Viviane Araújo roubaram a cena na quadra do Salgueiro, na noite deste sábado, em um evento em parceria com a Vila Isabel. Além de beleza, elas mostraram muito samba no pé ao som das baterias. Outro fato que chamou a atenção foi a escolha dos looks das beldades.

fotogaleria

Rainha de bateria do Salgueiro, Vivi optou por um body cheio de pedrarias e bem coladinho, que deixava suas curvas em evidência. Já Sabrina, que é Rainha de Bateria da Vila Isabel, ousou na sua escolha. A apresentadora usou um vestido prateado cheio de recortes e transparência.

No local, as duas trocaram elogios. "Estou muito feliz de estar aqui!", celebrou Viviane. "Ela tem o maior carinho! Viviane não existe. É a rainha das rainhas, não só no samba!", elogiou Sabrina.

Quem também marcou presença no evento foi MC Rebecca, Dudu Nobre e o marido de Viviane, Guilherme Militão.