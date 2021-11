Juliana Souza é a nova Rainha de Bateria da União da Ilha - Divulgação

Publicado 10/11/2021 14:37

Dia, Juliana diz acreditar que a esposa de Belo se enganou ao dar esta declaração. Rio - Juliana Souza foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da União da Ilha, na última quarta-feira, dia 3, através das redes sociais. No cargo por três anos, Gracyanne soube de sua 'demissão' da agremiação através de uma publicação no Instagram e chegou a insinuar uma possível compra do posto. Ao, Juliana diz acreditar que a esposa de Belo se enganou ao dar esta declaração.

"Nunca fui muito próxima da Gracyanne, mas pelo que sempre acompanhei dela, acho que ela se enganou. Como mulher empoderada conhece o verdadeiro sentido de sororidade e acho que não atacaria outra mulher, principalmente conhecendo na pele todas as dores e delícia de ser uma mulher do carnaval. Sobre todos os preconceitos que nos cercam, e que inclusive diminuem todas as nossas lutas e qualidades, achando que a única coisa que nos possibilita e nos valida num posto como o de Rainha de Bateria, seria a compra do cargo. Tenho mais de 25 anos de história com a União da Ilha. Sou cria da escola e represento várias meninas que sempre tiveram o sonho de estar à frente da bateria. Ninguém pode desmerecer o próximo, principalmente quando não sabemos todos os espinhos e obstáculos pelos quais ela teve que passar para chegar onde chegou", destaca.

A beldade também garante que nunca foi próxima da musa fitness. "Não era muito próxima dela. Só nos encontrávamos nos ensaios. Acho que a Gracyanne fez um reinado maravilhoso em nossa escola e desejo todo sucesso pra ela!".

A empresária, então, explica como surgiu o convite para desfilar em frente a bateria. "Desfilo na União da Ilha há mais de 25 anos. Sempre frequentei a quadra e estive de alguma forma com as questões da escola. E receber esse convite foi uma das melhores notícias de 2021. Pra quem me segue, me conhece e frequenta a escola sabe que nunca deixei de abraçar e amar meu pavilhão, independentemente de onde esteja. Acho que foi isso que me fez receber o tão sonhado convite: ser cria da escola, que é algo que vai muito além de desfilar, está no sangue e no coração".

Apesar de toda polêmica envolvendo o anúncio de seu novo cargo, Juliana garante que está feliz. "Estou em êxtase! Na verdade a ficha ainda não caiu. (risos). Não paro de receber mensagens, ligações… é uma sensação maravilhosa saber que sou tão querida pela escola. A cada mensagem uma emoção diferente!".