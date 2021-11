Unidos de Padre Miguel está completando 64 anos de fundação - Divulgação

Unidos de Padre Miguel está completando 64 anos de fundaçãoDivulgação

Publicado 13/11/2021 11:49

Rio - A escola de samba Unidos de Padre Miguel vai promover um grande evento neste sábado (13), em sua quadra, na Vila vintém, Zona Oeste do Rio. Além de marcar a reabertura do espaço, a festa vai celebrar os 64 anos de fundação da agremiação. A programação inclui feijoada e apresentações de escolas convidadas, além de shows com grupos de pagode.

A confraternização terá início às 14h com show do Grupo Samba-Enredo de Razi. Em seguida, acontece a apresentação dos segmentos do Boi Vermelho de Padre Miguel e das coirmãs Mocidade Alegre, de SP, e Império Serrano. O grupo Reis da Noite (RDN) encerra a maratona.

A entrada (com direito a feijoada) custa R$ 30. Mesas saem por R$ 80. A quadra fica na Rua Mesquita, 8, em Padre Miguel. A classificação é livre.