Pavilhão da tradicional escola Em Cima da HoraDivulgação

Publicado 14/11/2021 09:17 | Atualizado 14/11/2021 09:17

Rio - Berço de bambas como Baianinho e Carlinhos de Jesus, a Em Cima da Hora está em festa. A tradicional escola, que completa 62 anos nesta segunda-feira (15), promoverá em sua quadra um super ensaio, com todos os segmentos e participação especial de escolas da Intendente Magalhães.

Na ocasião, a agremiação também fará o cadastramento dos interessados em desfilar no carnaval de 2022. O evento terá início às 14h, com entrada franca. A quadra fica na Rua Zeferino da Costa, 556, em Cavalcanti. A entrada é franca.

A Azul e Branco abrirá os desfiles da Marquês de Sapucaí, no dia 25 de fevereiro, com o enredo "33 - Destino Dom Pedro II", pela Série Ouro da LIGA-RJ. O tema é uma reedição do histórico carnaval de 1984.