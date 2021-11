Viviane Araújo e Erika Januza na quadra do Salgueiro - Agnews

Viviane Araújo e Erika Januza na quadra do SalgueiroAgnews

Publicado 28/11/2021 14:40

Rio - Viviane Araújo e Erika Januza brilharam no ensaio do Salgueiro, na quadra da escola, na Zona Norte do Rio, na noite de sábado. As duas mostraram muito samba no pé, simpatia e deram um show no quesito beleza e boa forma.

fotogaleria

Rainha de bateria da agremiação, Vivi escolheu um macacão bem curtinho, com transparências e pedrarias para curtir a noite. Ela ainda trocou alguns beijinhos com o marido, Guilherme Militão, no local.

Já Erika Januza, que estreia à frente dos ritmistas da Viradouro no próximo Carnaval, chamou a atenção ao usar um vestidinho vermelho. Nas suas redes sociais, ela agradeceu o Salgueiro pelo convite. “Obrigada, Salgueiro e presidente André Vaz pela recepção maravilhosa com a nossa amada Viradouro”.