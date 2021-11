Sabrina Sato brilha em ensaio da Gaviões da Fiel - reprodução do instagram

Publicado 27/11/2021 14:55

Rio - Sabrina Sato roubou a cena no primeiro ensaio na quadra da Gaviões da Fiel, em São Paulo, na madrugada deste sábado. "Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje depois de tanto tempo, retornando à nossa quadra, e ver todo mundo aqui presente", disse a apresentadora na ocasião, em um vídeo publicado em seu Instagram Stories.

Para cair no samba, a Japa, que é Rainha de Bateria da agremiação, arrasou no figurino. Um vestido bem ousado, cheio de recortes e plumas. Ela ainda ousou ao colar um adesivo de flor em um dos seios, que estava à mostra. No local, Sabrina esbanjou simpatia e, claro, mostrou muito samba no pé.

Quem também marcou presença no ensaio foi Fernanda Lacerda. A loira usou um vestido prateado bem justinho para cair no samba.