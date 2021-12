Integrantes das 15 escolas da Série Ouro vão participar de mini-desfiles. Da esquerda para a direita: Thamires Mattos (passista da Portela e do Império Serrano), Juarez Souza (rei de bateria da Sossego), Junior Limma (diretor de passistas do Império Serrano), Tania Daley (rainha de bateria da Em Cima da Hora), Flavia Custodio (passista da Unidos de Padre Miguel) e Luana Estrela (passista do Império Serrano) - Nelson Malfacini/Malfacinipress

Publicado 03/12/2021 17:46 | Atualizado 03/12/2021 18:00

Rio - O Dia Nacional do Samba, celebrado na última quinta-feira (2), será comemorado em grande estilo neste sábado (4), partir das 18h, na Cidade do Samba, na Zona Portuária. Após dois anos sem eventos, o local abrirá suas portas para o lançamento do álbum com os hinos das 15 agremiações da Série Ouro, que desfilam na sexta-feira e no sábado de Carnaval.

Com formato totalmente inédito, o evento vai promover mini-desfiles. Cada agremiação poderá levar até 300 componentes, entre ritmistas, rainhas, passistas, baianas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e outros segmentos. O público poderá acompanhar tudo bem de perto, em frisas montadas com estruturas de ferro. Império Serrano, Estácio de Sá, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Padre Miguel e Império da Tijuca estão entre as grandes atrações da noite.

Para Wallace Palhares, presidente da LIGA-RJ, entidade que organiza os desfiles da Série Ouro, o evento será um verdadeiro grito de Carnaval antecipado. "A festa é mais uma inovação para envolver o público. Quem for à Cidade do Samba vai sentir que faz parte do espetáculo. Não tenho dúvida que será um dia inesquecível para todas as escolas de samba e os sambistas", avalia.

Antes das apresentações, o público poderá conferir a coroação da rainha de bateria da escola Em Cima da Hora. Nascida na Nicarágua, Tania Daley, que é campeã mundial de salsa, vai estrear à frente dos ritmistas da tradicional Azul e Branco de Cavalcanti. Ela terá a honra de receber a coroa no palco da Cidade do Samba, algo inédito na folia.

"Estou realizando um sonho de criança, de quando eu via os desfiles pela televisão na Nicarágua. Não consigo sequer imaginar a dimensão de ser coroada em um evento tão grandioso como este, em um momento que será marcante, principalmente porque tenho certeza de todo o esforço que as escolas estão fazendo para manter viva a chama do Carnaval", revela a nova rainha.

A festa também será especial para Juarez Souza, que fará sua estreia como rei de bateria da Acadêmicos do Sossego. "Estou muito feliz. Um evento dessa magnitude, uma iniciativa inédita e especial para todos nós que amamos o samba. Teremos a oportunidade de ouvir as 15 obras da Série Ouro e ainda rever pessoas queridas. Tenho certeza que será um sucesso", exalta.

"Será um espetáculo dinâmico. Vamos formar uma mini Sapucaí na Cidade do Samba. Cada escola terá 20 minutos de apresentação. O público poderá assistir das frisas, ver no telão que ficará na tenda ou confraternizar com os amigos na praça de alimentação. Uma noite para virar referência e mudar a maneira de fazer festa de carnaval no Rio", completa Wilsinho Alves, responsável pelo projeto da festa.

A Cidade do Samba fica na Rua Rivadávia Corrêa, 60, na Gamboa. Os ingressos estão à venda pelo site https://www.guicheweb.com.br/lancamento-cd-da-liga-rj_15287, ou em qualquer loja South, ao preço de R$ 25 (antecipado) e R$ 50 (na hora). A classificação é 18 anos.