Com calça transparente, Paolla Oliveira deixa bumbum à mostra no ensaio da Grande Rio

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 39 anos, atraiu todos os olhares no ensaio da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. Rainha de bateria da agremiação, Paolla caprichou no look para sambar na quadra da escola. A atriz escolheu um modelito vermelho e verde, as cores da agremiação, com direito a uma calça transparente, que deixou seu bumbum à mostra.

"Um dia de cada vez, um sorriso de cada vez. Que saudade eu estava da minha Grande Rio. Vamos com calma, com cuidado e muito amor pelo Carnaval, torcendo e fazendo nossa parte, pra que em 2022 a gente consiga colocar nossa escola na avenida", escreveu Paolla no Instagram.

