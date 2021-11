Cearense Sanucia Pereira é nova rainha de bateria da Renascer de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 29/11/2021 11:13 | Atualizado 29/11/2021 11:42

Rio - O Carnaval 2022 se aproxima e a escola de samba Renascer de Jacarepaguá já tem uma nova rainha de bateria. A escolhida para o posto é a cearense Sanucia Pereira, 31 anos, eleita neste mês como a nova Mrs Queen Top of the World Plus Size (Rainha Plus Size Mundial, em tradução livre).

Natural de Juazeiro do Norte e moradora da cidade, a atual Rainha Plus Size do Mundo é casada, mãe de duas filhas, Maria Clara e Maria Júlia, e está cursando faculdades de Direito e Investigação Forense Criminal. Sanucia está vibrando com a oportunidade de participar do Carnaval carioca e diz que já está começando a se preparar.



"Desde pequena, assisto os desfiles pela televisão. Vocês nem fazem ideia de como meu coração está. Sei sambar, aprendi sozinha, mas nada que se compare ao gingado das cariocas, claro! Vou fazer aula com uma passista experiente, porque quero atender a expectativa que a Renascer está depositando em mim", diz ela, que ainda ressalta a importância de ocupar um posto que pode ajudar a elevar a autoestima de outras mulheres.

"Conquistar espaços de destaque é muito importante nos movimentos de inclusão. Todas as mulheres podem mostrar sua beleza, simpatia, dedicação e comprometimento. A felicidade e a realização são para todas, que precisam se amar, se orgulhar e ser feliz. Estou muito grata porque a escola tem essa visão e estou adorando começar a fazer parte da Família Renascer de Jacarepaguá", pensa ela.

A escola será a sétima a desfilar na Intendente Magalhães, na Segunda-Feira de Carnaval, com o enredo “Jacarepaguá – Fábrica dos Sonhos”.