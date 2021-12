Viviane Araújo mostra samba no pé no primeiro ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, mostrou todo seu samba no pé no primeiro ensaio de rua da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Vivi é rainha de bateria da agremiação e fez sucesso com os integrantes da escola, que pediram muitas fotos com ela. Com um modelito dourado, Viviane Araújo exibiu seu corpão escultural e um pouquinho do que pretende mostrar na Avenida no Carnaval 2022. A musa Bianca Salgueiro e a modelo Débora Brasil também prestigiaram o ensaio de rua do Salgueiro.

