Alok e Romana Novais presenteiam menina com câncer - reprodução do instagram

Publicado 24/12/2021 21:00

Rio - Alok e a mulher, Romana Novais, realizaram o desejo de uma criança com câncer, em colaboração com a ONG Cabelegria. Giovana recebeu uma peruca feita com fios de cabelo do DJ. A médica foi a um salão de beleza entregar o presente da pequena e mostrou tudo no Instagram.

"Hoje vim fazer a doação da peruca que a gente montou com o cabelo do Alok mais outras pessoas que fizeram doação. A doação vai ser feita para a Gigi. Ela está aqui no salão de beleza e não sabe que vai receber, ela veio para uma dia de beleza. Vai ser surpresa", disse Romana.

A médica ainda explicou o motivo do presente. "Ela pediu a peruca de Natal para a mãe". Feliz com o presente, Giovana quis até gravar um TikTok divertido "batendo cabelo". "O mundo é seu, pequena! Tem muita coisa para viver e descobrir ainda", concluiu a esposa de Alok.