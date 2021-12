Bárbara Evans - reprodução do instagram

Publicado 24/12/2021 22:00

Rio - Grávida de 23 semanas, Bárbara Evans mostrou o barrigão para seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira. Na rede social, ela ainda conversou com seus admiradores sobre o assunto. A filha de Monique Evans revelou que a gestação está deixando ela esquecida.

"Se sente 'burra' na gestação? Eu me sinto muito! Esqueço tudo e demoro para pensar", contou uma fã. Bárbara, então, respondeu: "Burra, não. Não fala assim. Me sinto mais lentinha. Mais atrapalhada, tudo cai da minha mão. Sabonete no banho, então... Mais de sete vezes. Derrubo comida na roupa sempre. Esqueço meu CPF, RG e tudo bem...", destacou.

Bárbara espera a primeira filha, que se chamará Ayla. A bebê é fruto do relacionamento da modelo com Gustavo Theodoro.