Regina Casé é toda sorrisos ao visitar a Torre Eiffel com o netoReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 10:43

Rio - Regina Casé encantou os seguidores, na noite deste sábado (25), ao publicar uma sequência de fotos em que posa com o neto durante uma visita à Torre Eiffel, em Paris. Na legenda da postagem, a atriz contou que estava realizando um sonho de Brás, de 4 anos, ao levá-lo para conhecer um dos pontos turísticos mais famosos da capital francesa.

"Coisa mais linda do mundo! Brás me pedia desde sempre para ver a Tour Eiffel… Qualquer lugar que eu viajava (NY, Lisboa) ele pedia para eu tirar uma foto da torre para ele e para eu mostrar na chamada de vídeo a torre acesa. E quando respondia que não era lá, ele perguntava: 'nem dá para ver daí?' E eu: 'não Brás, só em Paris!'", relembrou a apresentadora em seu Instagram.

Em seguida, Regina se emocionou ao falar sobre o passeio que realizou após comemorar o Natal em Megève, na França: "Hoje mostrei para ele de pertinho e foi uma emoção incrível! É amor demais para o meu coração!", declarou, mostrando as fotos em que o neto agradece enchendo a avó de beijos. A atriz de "Amor de Mãe" ainda posou com Roque, de 8 anos, seu filho do casamento com o diretor Estevão Ciavatta.

