Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - reprodução do instagram

Publicado 26/12/2021 19:15

Rio - Diogo Nogueira e Paolla Oliveira surgiram no maior clima de romance em um vídeo publicado pelo sambista, no Instagram, neste domingo. "Fim de ano é festa todo dia", escreveu ele na legenda da publicação. O cantor ainda colocou a música "Flor de Caña", um presente dele para atriz, no fundo.

Através dos comentários, ela respondeu: "festa e amor". Os internautas aproveitaram a postagem para elogiar o casal. "Vocês são lindos demais", escreveu um. "Os dois vibrando na mesma sintonia, sensacional", afirmou outro. "Casal que deu muito certo", opinou um terceiro.