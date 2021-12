Kefera - reprodução do instagram

26/12/2021

Rio - Kéfera matou algumas curiosidades dos internautas através do Instagram Stories, na madrugada deste domingo. Um fã perguntou a youtuber sobre sua preferência entre homem ou mulher. Ela, então, respondeu: “Bi com preferência em gente que a vibe bate”. Logo depois, a youtuber falou sobre um relacionamento que teve com uma mulher. “Não chegou a oficializar namoro, mas durou alguns meses sim".

Kéfera também contou se já se apaixonou por uma mulher. “Já [me apaixonei] e horrores [risos]. Mas hoje em dia somos meio amigas e ficou tudo certo. Mas nossa, demais na época (tinha 21 aninhos hehe) Tadinha de mim na época”, divertiu-se.

A atriz de “Espelho da Vida” ainda deixou claro para os fãs que não é ciumenta. “Eu sou zero ciumenta do tipo: Pode beijar outro na minha frente que continuo suave. Eu tenho zero vontade de sentir que tenho posse sobre alguém, ou provar a liberdade da pessoa, Eu sou MUITO tranquila… até demais”.