Lexa rebola até o chão em show na Zona Norte do Rio

Rio - Lexa curtiu a noite de Natal com seus fãs. A cantora fez um show na quadra da Portela em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de sábado. Em sua apresentação, a esposa de MC Guimê rebolou até o chão e até chamou sua avó para dançar no palco.

fotogaleria

O look escolhido por Lexa para a ocasião era bem revelador. Um body dourado e fio-dental, que deixava seu bumbum em evidência. No local, ela também esbanjou simpatia com seus fãs e cantou seus maiores sucessos.





