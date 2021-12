Flávia Alessandra - Reprodução/Instagram

Flávia AlessandraReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 15:27

Rio - Flávia Alessandra levou os fãs à loucura, neste domingo (26), ao compartilhar uma sequência de fotos em que posa na frente do espelho com um vestido justinho de uma marca de luxo. Nos cliques belíssimos, a atriz de 47 anos deixou as pernas bem definidas à mostra e ostentou o corpo cheio de curvas, chegando até a dar uma empinada para destacar a boa forma.

Não demorou muito para os fãs da artista encherem a publicação de elogios: "Meu deus, como é gata", disparou uma seguidora. "Uma obra de arte", comentou outra. "Mulher, eu sou cardíaca", brincou uam terceira.



No último sábado, Flávia Alessandra emocionou a web ao compartilhar um poema de Cora Coraline em celebração do Natal. A atriz ainda publicou uma foto em que surge abraçada pelo esposo, Otaviano Costa, ao posar com as duas filhas do casal, Giulia e Olivia, e os bichinhos de estimação da família. "Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão! A hora é agora! Enfeite seu interior! Sejas diferente! Sejas reluzente!", escreveu na legenda.