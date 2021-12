Karol Conká - Reprodução Internet

Karol ConkáReprodução Internet

Publicado 26/12/2021 13:41

Rio - Já no clima do Reveillón, Karol Conká usou suas redes sociais, neste domingo (26), para compartilhar uma retrospectiva de 2021. Em vídeo postado no Instagram, a funkeira relembra momentos marcantes do ano que se iniciou com sua participação no "BBB21". A artista foi eliminada do reality show com a maior rejeição da história após situações polêmicas, mas destaca que este foi o início de um ano de aprendizado.

fotogaleria

"2021 tá acabando e foi um ano muito intenso e de muito aprendizado para mim. Usei ele para me entender, foi uma vírgula onde precisei parar e me conhecer novamente", declarou a cantora na legenda da publicação. No vídeo, Karol relembra encontros que teve com outros artistas como Elza Soares, Mano Brown e Whindersson Nunes, além de resgatar imagens dos primeiros shows presenciais que realizou depois de quase dois anos.

"Ver essa retrospectiva é algo muito forte e especial. Significa a jornada que estou trilhando para fazer as pazes comigo mesma e aprender com meus erros, ter mais empatia, respeitar meus limites e os limites do próximo, olhar para o lado que menos gosto em mim e entender que ele também faz parte da minha personalidade e que pode ser evoluído cada dia mais", completou a artista.

Nos comentários, fãs e amigos registraram o apoio à ex-sister em sua trajetória: Você é sensacional!! Eu aprendi e continuo aprendendo muito com você. Você é uma inspiração e tenho a dádiva de alguma forma poder estar próxima de você", escreveu Linn da Quebrada. "Vem 2022 com muito mais!!", comentou a também ex-BBB Lumena Aleluia. "É isso! Um 2022 cheio de luz e renovação, mama", desejou Kerline Cardoso.

Confira a publicação: