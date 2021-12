Whindersson Nunes manda ajuda para combate em incêndio - Reprodução

Publicado 26/12/2021 13:15

Rio - Whindersson Nunes, 26 anos, segue firme em levantar doações para as vítimas das chuvas que atingiram a Bahia. Neste sábado (25), o comediante disse em sua rede social que vai promover uma leilão com peças icônicas usadas em seus shows com o foco de ajudar aldeias indígenas.

"Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia", escreveu ele em sua conta no Twitter.