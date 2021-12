Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 13:03 | Atualizado 26/12/2021 13:04

Rio - Ela está com tudo! A ex-BBB Viih Tube, de 21 anos, compartilhou cliques ousados no Instagram neste sábado, o qual se comemorou o Natal. De férias em São Miguel do Gostoso, destino turístico no litoral do Rio Grande do Norte, a influenciadora posou de biquíni fio-dental preto.

"Férias", escreveu ela na legenda da publicação em que aparece sendo atingida pelo sol que passa pelas brechas de uma janela. Nos cliques, Viih Tube deixa solto o cabelão que foi escurecido recentemente, faz carão e charme para a câmera.



A influenciadora, claro, foi elogiada pelos seguidores. "Você está na sua melhor fase, Viih, está maravilhosa", disparou uma pessoa. "Eu estou amando acompanhar essa mulher", escreveu outra seguidora. "Linda e gostosa", ressaltou mais um.