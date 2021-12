Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e esposa anunciam gravidez do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e esposa anunciam gravidez do primeiro filho

Publicado 26/12/2021 11:24

Rio - O cantor Bruno Cardoso surpreendeu seus seguidores, neste sábado (25), ao anunciar que está à espera do primeiro filho com sua esposa, Isabella Bruno. O vocalista do Sorriso Maroto revelou a gestação de sua mulher, no Instagram, com uma sequência de fotos em que o casal aparece segurando o teste de gravidez positivo. "Pensem num Natal surreal de tão maravilhoso", declarou ele antes de entregar a novidade.

"Estou aqui pra compartilhar o maior acontecimento da minha vida e o da Bella. A tão sonhada gravidez. Ela aconteceu, conseguimos", começou o artista na legenda da publicação. Em seguida, Bruno relembrou que o casal já havia decidido ter um filho antes da pandemia do coronavírus, mas decidiram interromper os planos de engravidar por causa das incertezas do momento.

"Esse desejo sofreu inúmeras idas e vindas, uma montanha russa de emoções por conta de tudo o que vivemos. Mas como a nossa fé sempre se manteve forte, acreditamos nela e encaramos os nossos medos e finalmente conseguimos", continuou o cantor.

Bruno seguiu comemorando a chegada do primeiro filho do casal e destacou o momento que vive ao lado da esposa: "O nosso bebê que vai rechear a nossa família de alegria vem no momento certo. Momento que eu e a Bella, e todos nós estamos nos reerguendo, nos reconstruindo, evoluindo pra melhor individualmente e também como comunidade. Virá pra construir um mundo ainda melhor, assim acreditamos", afirmou.

Nos comentários, fãs e amigos do casal parabenizaram o cantor pela novidade: "Que lindos!! Parabéns, Bruno", escreveu a ex-BBB Ana Clara Lima. "Que presentão! E que nasça com muita saúde! Felicidades mil!", acrescentou uma seguidora. "Parabéns, papai e mamãe! Saúde e luz pro bebê", completou mais um internauta.

