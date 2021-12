André Gonçalves chora ao receber presente de filho de Danielle Winits - Reprodução

Publicado 26/12/2021 11:44

Rio - O ator André Gonçalves, de 46 anos, se emocionou neste Natal ao receber um presente do enteado, Guy Faro, filho caçula de sua atual esposa, Danielle Winits, com Jonatas Faro. No registro gravado na madrugada deste sábado (25), André recebe um pacote das mãos do pequeno. "Ele gosta muito de mim e acorda cedo", disse Guy no registro.

André foi condenado duas vezes por não pagar pensão às filhas Valentina e Manuela, frutos de relações anteriores com a jornalista Cynthia Benini e a atriz Tereza Seiblitz, respectivamente. Em entrevista ao DIA, ex-advogado do ator, Sylvio Guerra, justificou dívida por ele estar desempregado. "Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 anos de trabalho... Quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás", ponderou o advogado, antes de deixar a defesa do ator.

Já os advogados de Cynthia Benini reforçaram que "desemprego formal, por si, não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos". "O desemprego alegado expressa, apenas, parte da verdade dos fatos, uma vez que, o conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o Apelante vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra certa (...) bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas", dizia documento enviado à imprensa e assinado pela advogada Stella Marys Silva Pereira de Carvalho.