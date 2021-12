Caio Castro e a prima Alessandra, que lutava contra um câncer - Reprodução/Instagram

Caio Castro e a prima Alessandra, que lutava contra um câncerReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 08:44

Rio - O ator Caio Castro, de 32 anos, usou o Instagram para lamentar a morte da prima Alessandra, que faleceu na noite deste Natal em decorrência de uma batalha contra um câncer, o qual não foi especificado pelo artista. Na postagem, ele compartilhou fotos com Alessandra e outra com a família em luto.

fotogaleria

"O Natal está acabando e tudo que essa moça da foto queria era passar o Natal com a família reunida... Minha prima lutou até o fim contra um câncer e o que ela pedia todos os dias era passar o Natal com a família unida.... Nossa família, por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo", começou ele.

Na sequência, Caio Castro passou a mensagem de união familiar aos seguidores. "Minha prima Alessandra se foi na noite desse Natal e ela conseguiu unir a família pela dor... Que a dor da minha família sirva pra vocês que tem também 'problemas' entre os parentes, deem valor para a família, resolvam as questões que são pequenas perto de uma vida... Nos reunimos como era da vontade dela", continuou o artista.

"Esse natal não foi como os outros, mas que você que está lendo essa mensagem, reveja seus conceitos e não deixe de aproveitar a família sempre que possível! Que o Natal de vocês tanja sido cheio de amor e, se não foi, ainda dá tempo! Lute por esse momento especial e único! Em memória da minha prima Alessandra", finalizou Caio Castro.