Sasha abre o álbum de fotos do Natal com Xuxa e família

Publicado 26/12/2021 12:13

Rio - Sasha Meneghel encantou a web, na noite deste sábado (25), ao publicar uma sequência de fotos tiradas durante a comemoração de Natal em família. Nos cliques, a modelo surge em clima descontraído com Xuxa, Bruna Marquezine e João Figueiredo, com quem selou a união em maio deste ano.

“Um carrossel natalino cheio de amor, olhinhos brilhando, comida vegana e gratidão. Feliz Natal”, escreveu na legenda da postagem no Instagram, mostrando a celebração que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos. A estilista ainda acrescentou um vídeo do momento em que se reuniu com os parentes para brincar de mímica, com Xuxa divertindo a família com suas imitações.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Sasha se derreteram pelos registros compartilhados pela modelo. "Muito amor", declarou Sabrina Sato. “Vocês são uns lindos”, disparou um seguidor. “Até a Doralice entrou pra festa”, brincou outro fã sobre a presença do bichinho de estimação que Xuxa segura no colo em algumas das fotos publicadas.

