Talita Araújo e Rafael Licks formaram casal no BBB15Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2021 12:50

Rio - A ex-BBB Talita Araújo revelou, neste domingo (26), que recebeu uma ameaça da produção do "BBB" por ter transado sem camisinha com Rafael Licks, na décima quinta edição do programa.

Talita e Rafael formaram casal no "BBB15" e chamaram atenção do público que acompanhava o reality pelo sexo sem camisinha realizado mais de uma vez diante das câmeras. Na primeira vez, Talita pediu para a produção do programa uma pílula do dia seguinte e foi atendida. Porém, após um segundo ato sexual sem preservativo, a ex-BBB relembra que foi ameaçada por um integrante da produção ao pedir a pílula novamente.

"Um dos produtores do programa ficou muito irritado com essa história toda. Ele falou, 'a gente não é babá e não quero mais escutar história de camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte. Quero que você vá lá para fora e acabou essa história. Não quero mais escutar um pio sobre isso, senão eu mesmo te elimino do programa'", contou Talita em entrevista a Splash, do UOL.

A ex-BBB tinha 22 anos quando participou do programa e assumiu que não sabia que não podia tomar a pílula do dia seguinte em intervalo de tempo tão curto. Talita também lembrou que a porta da despensa, onde os participantes recebem o que precisam de fora do confinamento, estava trancada antes da relação sexual com Rafael.

"Pedi [a pílula do dia seguinte] e o problema foi que eu pedi duas vezes seguidas. Muita gente não sabe, mas tudo o que precisamos fica numa despensa da casa. E tem uma porta com uma tranca. A produção é que tem o controle dessa tranca. Quando a gente esquentou para irmos aos finalmentes, essa porta foi trancada propositalmente ou não. E a gente não parou. Foi por isso que essa segunda vez aconteceu sem proteção", contou para Splash.

Talita e Rafael viveram o relacionamento até um pouco depois do confinamento. Hoje, a ex-BBB mora na Irlanda, na cidade de Dublin, e trabalha em um pub. Por lá, Talita está namorando com um irlandês, o primeiro relacionamento sério da famosa após o fim do namoro com Rafael.

