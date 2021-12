Lan Lanh curte dia de sol em praia do Rio

Rio - A percussionista Lan Lanh, de 53 anos, aproveitou o dia de sol para dar um mergulho no mar. Ela esteve na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. A mulher da atriz Nanda Costa deu uma conferida para ver se a água estava gelada antes de entrar no mar e dar seu mergulho. Recentemente, Nanda Costa deu à luz Kim e Tiê, as filhas gêmeas do casal.

Relatar erro