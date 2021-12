Gabigol curte final do ano na Península de Maraú - Reprodução Internet

Publicado 27/12/2021 09:27 | Atualizado 27/12/2021 09:28

Rio - O jogador do Flamengo Gabigol está curtindo os últimos dias de 2021 na Bahia ao lado da irmã, Dhiovanna Barbosa, e de alguns amigos. O craque postou no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparece de sunguinha branca à beira da piscina. Ele está hospedado em Barra Grande, que fica na Península de Maraú, no Baixo Sul do estado.

Várias cidades da Bahia estão passando por uma situação de calamidade, principalmente no Sul e Sudoeste do estado, por conta das fortes chuvas. No entanto, em Maraú, onde está Gabigol, o mau tempo ainda não chegou.

A Península de Maraú virou o destino queridinho dos famosos, que costumam lotar o local no verão. Isis Valverde, Ana Maria Braga, Marina Ruy Barbosa, Neymar, Gabriela Pugliesi, Gabriel Medina, Negra Li, Ingrid Guimarães, Arnaldo Cezar Coelho e Pedro Scooby são algumas das personalidades que já passaram por lá em outras ocasiões.