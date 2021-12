Gloria Maria - Reprodução

Publicado 27/12/2021 08:37

Rio - Gloria Maria participou de uma live com Narcisa Tamborindeguy e relembrou o tumor que teve no cérebro. Diagnosticada em 2019, a jornalista chegou a ganhar 14 kg durante o período de recuperação da cirurgia, mas perdeu 16 kg após o tratamento.

"Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia", afirmou a jornalista, que pensa em escrever um livro sobre esse período.

"Talvez eu faça um livro contando essa minha experiência dos últimos dois anos, porque eu estou vivendo a arte de viver o medo sem ter medo. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação. A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos, que é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta... A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar. É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário", disse.

Ainda na conversa, Gloria contou que já sofreu muito preconceito por ser mulher e negra. Ela também relembrou a declaração que deu em um podcast de que já tinha namorado cinco homens ao mesmo tempo. "Sofri e sofro todo o tipo de preconceito, mas eu não estou nem aí, porque sou livre. Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo, e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca".

Narcisa, então, perguntou qual personalidade Gloria Maria gostaria de entrevistar. A jornalista revelou seu "crush" no ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. "Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama (risos)".