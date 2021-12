Bárbara Evans mostra barrigão de seis meses de gravidez nas redes sociais - Reprodução Internet

Bárbara Evans mostra barrigão de seis meses de gravidez nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 27/12/2021 12:42 | Atualizado 27/12/2021 12:59

Rio - Bárbara Evans, de 30 anos, fez uma sequência de Stories, no Instagram, nesta segunda-feira, mostrando seu barrigão de gravidez. A modelo está esperando sua primeira filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Bárbara está no sexto mês de gestação e contou que está com algumas celulites.

"Ontem eu nem dei as caras por aqui, passei o dia todo dormindo. Mas estamos ótimas. Hoje a barriga acordou menor, mas o dia vai passando e ela vai aumentando. Gente, a perna daqui pra baixo é só celulite. Só celulite. É porque eu estou com um filtrozinho. Nunca tive celulite na parte da frente. Mas está bom né. Vamos dar uma nadadinha... com protetor solar", escreveu.